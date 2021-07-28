Окрестности Хачынчайского водохранилища очищаются от мин - репортаж Trend TV (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В январе 2021 года саперное подразделение Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана приступило к проведению операций на освобожденных территориях. В настоящее время работа в этом направлении продолжается.

Об этом сказал Trend TV прапорщик саперного подразделения Джавид Ханахмедов.

По его словам, в соответствии с поставленной задачей очищаются от мин окрестности Хачынчайского водохранилища.

"Неразорвавшиеся боеприпасы и мины, обнаруженные в этом районе, изымаются. Это неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, гранаты для гранатометов и так далее. Призываем наших соотечественников воздержаться от незаконных посещений освобожденных территорий, потому что это опасно для жизни. В настоящее время на этих землях ведутся строительные работы. Также здесь осуществляют деятельность силы МЧС. После завершения этих работ наши соотечественники смогут спокойно вернуться на свои исконные земли", - сказал Ханахмедов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)