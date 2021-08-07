БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 649 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 38 211, вторую дозу – 21 438 человек.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 370 768.

При этом первую дозу вакцины получили 3 129 512, вторую – 2 241 256 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)