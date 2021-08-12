Лига конференций: «Карабах» победил AEL и вышел в плей-офф

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Trend, игроки Агдамского клуба обыграли греческий клуб AEL с минимальным счетом 1:0 в матче, который проходил в Баку.

Единственный гол в матче забил на 87-й минуте игрок «Карабаха» Кади.

Напомним, что первая встреча, которая проходила в Греции, завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, «Карабах» вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА.