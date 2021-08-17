Арестован бывший начальник управления Госслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Управления Сабунчинского района Баку Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Бабаев Ровшан Алихан оглу арестован за незаконные действия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по поступившим из этой Службы материалам о незаконных действиях должностных лиц данного Управления.

Следствием выявлено, что Бабаев, работая на этой должности, в период с 08.11.2016 по 08.05.2019 гг. совместно со старшим офицером отдела Управления по призыву на действительную военную службу Гусейновым Яшаром Агагусейн оглу (в настоящее время начальник отдела Управления Хазарского района Госслужбы) и другими лицами получил взятки за незаконное оформление непригодности к военной службе 11 лиц, злоупотребил служебными полномочиями, а также совершил служебный подлог.

Бабаеву и Гусейнову предъявлено обвинение по ст. 341.2.1 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деянии совершены группой лиц), 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение неоднократно должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

На основании представления прокуратуры суд принял решение об аресте Бабаева, а Гусейнов отстранен от должности и решением следственного органа передан под надзор полиции.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия по установлению лиц, в той или иной форме участвовавших в совершении вышеуказанных преступных действий.

Генпрокуратура просит лиц, пострадавших от незаконных действий Ровшана Бабаева и Яшара Гусейнова, обратиться на «горячую линию – 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)