Минздрав Азербайджана об удалении данных о получении первой дозы вакцины от COVID из системы

БАКУ /Trend/ - Если имя заразившегося коронавирусом гражданина после получения первой дозы вакцины от COVID попало в систему, то система автоматически удаляет информацию о привитии первой дозой, сообщили в четверг в минздраве в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, лица, заразившиеся коронавирусом в период после получения первой дозы вакцины, не могут получить COVID-паспорт в период, указанный в медицинской карте: «Эти лица получают сертификат об иммунитете на 6 месяцев. Через три месяца после выздоровления они могут взять очередь и привиться обеими дозами вакцины».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)