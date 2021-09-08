В Азербайджане признаны 208 зарубежных дипломов из 281

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в августе из 281 обращения в связи признанием дипломов на 208 были даны положительные ответы и вручены соответствующие свидетельства, а на обращения 73 человек было отвечено отказом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании.

Отмечается, что 94 обращения были из России, 72 – из Украины, 62 – из Турции, 18 – из Грузии, 8 – из Великобритании, 27 – из других стран.

Что касается специальностей, по которым было больше всего обращений, то 36 из них были по медицине, 30 – по юриспруденции, 25 – по экономике, 14 – по менеджменту, 13 – по управлению бизнесом.

Отметим, что обращения рассматривались в среднем 23 дня.

Для признания специальностей, полученных за рубежом, граждане могут обращаться на www.taninma.az.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)