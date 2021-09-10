Названа сумма, в которую обойдется подготовка ученика к школе в Азербайджане в новом учебном году

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам сумма, в которую обойдется подготовка ученика к посещению школы в Азербайджане в новом учебном году, включая приобретение школьной униформы, составляет 155 манатов.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в Центре экономического и социального развития.

Было отмечено, что расходы были рассчитаны в среднем и включают траты на школьные принадлежности, сумку и школьную форму. Однако эта сумма может быть выше, если, к примеру, родители покупают дорогие сумки и принадлежности.

Школьная форма стоит 40-46 манатов, сумки – в среднем 20-50 манатов (есть сумки дороже 100 манатов), тетради, альбомы, обложки и др. – 25-60 манатов, цветные и обычные карандаши, фломастеры, ручки, ластики, линейки, точилки для карандашей и др. – в общем 35-60 манатов, емкость для воды – 7-25 манатов.

Отметим, что с 22 сентября возобновляется очное обучение в I-IV классах, а с 29 сентября – в V-XI классах, вузах, колледжах и других учебных заведениях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev