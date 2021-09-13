В здании Бакинского международного автовокзала организован пункт вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В здании Бакинского международного автовокзала организован пункт вакцинации от коронавируса.

Об этом сказала в понедельник Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

Она отметила, что в этом пункте получить вакцину может любой желающий.

В здании автовокзала у пассажиров не требуют предъявить документ о прохождении вакцинации, сказала Аллахъярова.

"Если гражданин получил первую дозу вакцины в регионе, то вторую ему могут ввести в этом пункте. Несмотря на то, что у пассажиров не требуют COVID-паспорт, они должны предъявлять его при входе в торговые центры на территории автовокзала", - отметила глава пресс-службы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)