Названа численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана на первое августа составила 10 142 392 человека.

Как сообщает во вторник Trend, с начала года население страны выросло на 23 259 человек, или 0,2 процента.

В городах проживает 53 процента населения, в селах – 47 процентов. Мужчины составляют 49,9 процента от общего числа населения, женщины – 50,1 процента.

В январе-июле в районных (городских) отделениях Министерства юстиции было зарегистрировано рождение 64 149 детей: 53,2 процента родившихся мальчики, 46,8 процента – девочки. Показатель рождаемости на каждую тысячу человек составил 11,0.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)