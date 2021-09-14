Названа численность населения Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана на первое августа составила 10 142 392 человека.
Как сообщает во вторник Trend, с начала года население страны выросло на 23 259 человек, или 0,2 процента.
В городах проживает 53 процента населения, в селах – 47 процентов. Мужчины составляют 49,9 процента от общего числа населения, женщины – 50,1 процента.
В январе-июле в районных (городских) отделениях Министерства юстиции было зарегистрировано рождение 64 149 детей: 53,2 процента родившихся мальчики, 46,8 процента – девочки. Показатель рождаемости на каждую тысячу человек составил 11,0.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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