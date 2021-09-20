В Баку выявлены случаи незаконного использования питьевой воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» продолжает контрольные меры для пресечения потерь и растраты воды, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО.

Специальная рабочая группа АО выявила случаи использования воды без учета и вне счетчиков в Хатаинском районе Баку. В результате проведенных контрольных мер было установлено, что граждане и предприниматели пользовались водой, незаконно подсоединившись к системам водоснабжения.

При проверке систем водоснабжения компании Uğur Su (ул. Назима Шукюрова) было установлено незаконное подсоединение к сети. Забираемая вода использовалась как сырье и продавалась. Это очередной факт, когда компании, занимающиеся продажей воды, незаконно ее используют, бутилируют и продают.

Незаконно пользовались водой и в ресторане на ул. Неаполя. Владелец объекта общепита вместо получения технического условия и заключения договора самовольно подключился к линии в здании близлежащего общежития.

На автомойке по ул. Гасана Салманова тоже было выявлено незаконное подключение. Кроме того, было пресечено незаконное использование воды в некоторых новопостроенных частных домах в Хатаинском районе: были ликвидированы подсоединения и подсчитан нанесенный ущерб.

В АО подчеркнули, что за 8 месяцев 2021 года было выявлено 11 646 фактов незаконного использования воды, из них 92 факта – конкретно в Хатаинском районе. Был восстановлен расход воды в объеме 3 млн 202 тысячи кубометров, а по Хатаинскому району – 26 тысяч кубометров.

В структуре добавили, что меры по пресечению таких случаев будут продолжены, нанесенный ущерб за незаконное использование воды будет подсчитан и в связи с этими фактами будет сделано обращение в правоохранительные органы. С начала года в правоохранительные органы представлено 185 фактов по незаконному использованию воды.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)