В Азербайджане около 20 тыс. лиц получили сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - На сегодня в целом около 20 тысяч лиц получили сертификаты о противопоказании к вакцинации от COVID-19, сообщили Trend в четверг в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отметим, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. На 13 октября общее количество примененных доз вакцины по стране составило 9 073 493. При этом первую дозу вакцины получили 4 916 894, вторую – 4 156 599 человек.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)

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