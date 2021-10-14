Армяне уничтожили 95% исторических и культурных памятников в Карабахе – азербайджанский министр

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительным результатам мониторингов, проведенных министерством культуры Азербайджана, на освобожденных территориях насчитывается 706 зарегистрированных государством исторических и культурных памятников. Итоги мониторингов свидетельствуют о том, что 95 процентов этих памятников разрушены.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов в интервью агентству "Анадолу".

По словам министра, армянский вандализм в Карабахе преследовал цель стереть с лица земли многовековое историческое и культурное наследие азербайджанского народа.

«Армения полностью уничтожила или арменизировала памятники исламской культуры на исконных азербайджанских землях. Во время мониторингов на освобожденных территориях был проведен учет библиотек, домов культуры, клубов, музеев, детских музыкальных школ и других культурных объектов. Установлено, что все они находятся в разрушенном состоянии», - сказал Керимов.

«Армяне держали скот в мечетях. Разрушенные и разграбленные армянами музеи, мечети, памятники в Карабахе – это акт вандализма не только против культурного наследия азербайджанского народа, но и всего исламского мира, человеческой культуры в целом», - отметил он.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)