Врио главы минздрава о возможности снижения возрастного ценза для вакцинации в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Китае ведутся исследования по введению вакцины от коронавируса Sinovac детям, начиная с 3-летнего возраста. После получения окончательных результатов этих исследований их обсудят группы азербайджанских экспертов. Затем будет принято решение по этому вопросу.

Об этом сказал в пятницу Trend первый заместитель министра здравоохранения - и.о. главы ведомства Теймур Мусаев в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума, отвечая на вопрос о возможном снижении возрастного ценза для вакцинации в Азербайджане.

"В Азербайджане на сегодня подростки в возрасте 12-18 лет получают вакцину от COVID-19 по желанию родителей. В США разрешили вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет препаратом Pfizer", - сказал Мусаев.

Он также прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Азербайджане.

По его словам, недавний рост уровня инфицирования COVID-19 связан в первую очередь с тем, что люди успокоились на фоне общей благоприятной ситуации вследствие успешной кампании вакцинации, и не придерживаются социальной дистанции и не соблюдают требования по использованию индивидуальных средств защиты.

"Про штамм коронавируса "дельта-плюс" пока никакой конкретной информации нет. Мы периодически работаем над вопросом дополнительного завоза вакцин. При необходимости будем закупать эти препараты дополнительно", - сказал Мусаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)