В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы Азербайджана

Общество 7 ноября 2021 13:55 (UTC+04:00)
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 8 ноября в Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Как сообщает в воскресенье Trend, шествие, которое начнется в 10.00 в сопровождении военного оркестра, пройдет от "Азнефти" до бульвара "White city".

Курсанты Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева будут нести флаг Азербайджана. Шествие будет сопровождаться отрядом кавалерии.

Шествие завершится флешмобом, организованным при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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