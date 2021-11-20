Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой вакцинацией от COVID-19 – TƏBİB (версия 2)

(первая версия в 11:32)

БАКУ /Trend/ - Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой в стране вакцинацией от коронавируса.

Об этом сказала в субботу глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на международной конференции на тему "COVID-19: ранние и поздние последствия" в Баку.

По ее словам, с начала вакцинации в Азербайджане несколько раз существенно возрастал уровень инфицирования коронавирусом.

"Но мы не стали ужесточать карантин, что связано с положительным эффектом вакцинации", - сказала Гараева.

По словам главы департамента, в начале пандемии ужесточение карантина было единственным выходом из создавшейся ситуации с COVID-19, но сейчас ситуация иная.

"Это объясняется влиянием вакцинации. Граждане обязательно должны вакцинироваться и получить третью дозу вакцины", - сказала Гараева.

Глава департамента добавила, что в Азербайджане до сегодняшнего дня к борьбе с пандемией были привлечены 43 551 человек медперсонала, 574 волонтера и 380 специалистов, приглашенных из-за рубежа.

Во время Отечественной войны медицинские услуги раненым оказывали 10 тысяч человек из числа медперсонала, 1 300 волонтеров и 100 зарубежных специалистов, сказала Гараева.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)