Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой вакцинацией от COVID-19 – TƏBİB (версия 2)
(первая версия в 11:32)
БАКУ /Trend/ - Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой в стране вакцинацией от коронавируса.
Об этом сказала в субботу глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на международной конференции на тему "COVID-19: ранние и поздние последствия" в Баку.
По ее словам, с начала вакцинации в Азербайджане несколько раз существенно возрастал уровень инфицирования коронавирусом.
"Но мы не стали ужесточать карантин, что связано с положительным эффектом вакцинации", - сказала Гараева.
По словам главы департамента, в начале пандемии ужесточение карантина было единственным выходом из создавшейся ситуации с COVID-19, но сейчас ситуация иная.
"Это объясняется влиянием вакцинации. Граждане обязательно должны вакцинироваться и получить третью дозу вакцины", - сказала Гараева.
Глава департамента добавила, что в Азербайджане до сегодняшнего дня к борьбе с пандемией были привлечены 43 551 человек медперсонала, 574 волонтера и 380 специалистов, приглашенных из-за рубежа.
Во время Отечественной войны медицинские услуги раненым оказывали 10 тысяч человек из числа медперсонала, 1 300 волонтеров и 100 зарубежных специалистов, сказала Гараева.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)