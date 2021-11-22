Минздрав о возможности применения в Азербайджане лекарственных препаратов от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в продаже во всем мире могут появиться препараты от коронавируса Paxlovid производства компании Pfizer и Molnupiravir от фармакологического концерна Merck.

Все эти препараты являются экспериментальными, сказал в понедельник Trend специалист и эксперт минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, комментируя возможность поставок и выпуска этих лекарств в нашей стране.

По его словам, исследования в сфере лекарственных препаратов от COVID-19 пока не завершены.

Если эти препараты оправдают себя и международные структуры будут их рекомендовать, то в Азербайджане тоже может быть принято соответствующее решение. Но пока об этом говорить рано, отметил Эйвазов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)