Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин и женщин

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в пятницу Trend.

В программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в финал вышли: Габриэль Альбукерке (Португалия, 101.515 балла), Тайлер Коул-Дайер (Великобритания, 101.190 балла), Канато Цудзуку (Япония, 101.170), Райан Макканьан (США, 100.895 балла), Мигель Фей (Германия, 100.335) , Тайга Акаиши (Япония, 100.060 балла), Илья Курбанов (Россия, 99.955 балла) и Максим Анисимов (Россия, 98.885 балла).

В программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в финал вышли: Анжела Бладцева (Россия, 98.800 балла), Коконэ Харима (Япония, 95.965 балла), Мариам Рагимови (Грузия, 95.645 балла), Наталья Блохина (Россия, 95.335 балла), Мария Сергеева (Беларусь, 94.995 балла), Кико Танака (Япония, 94.870 балла), Мисаки Исида (Япония, 94.370 балла) и Элиф Чолак (Турция, 94.285 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)