В Национальной арене гимнастики в Баку чувствуем себя очень комфортно – израильские спортсмены

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку мы чувствуем себя очень комфортно, сказали Trend участники Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, спортсмены из Израиля Ноам Хамами и Николь Урсу.

"Это наш первый визит в Баку. Нам очень нравится здесь выступать. Все здесь вызывает только положительные эмоции. Перед выступлением мы немного волновались, понимая ответственность перед своей страной и людьми, которые нас поддерживают", - подчеркнули гимнасты.

Израильские спортсмены отметили, что одной из основных задач для них в спортивной карьере является будущее участие в Олимпийских играх.

Николь Урсу также коснулась темы мотивации в спорте. "Поддержка тренера имеет большое значение, а еще меня никогда не пугали неудачи - я учусь на ошибках", - сказала спортсменка.

"Меня мотивирует поддержка людей. На соревнованиях я представляю свою страну, это вселяет в меня гордость, и, конечно, дает осознание ответственности", - сказал, в свою очередь, Ноам Хамами.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)