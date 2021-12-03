Глава Госпогранслужбы Азербайджана посетил военнослужащих, пострадавших в крушении вертолета

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил полковник-лейтенанта Джафарова Эмиля Мамед оглу и капитана Адилова Рамина Рамиз оглу, пострадавших во время крушения военного вертолета и проходящих в настоящее время лечение в госпитале ГПС, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

Эльчин Гулиев побеседовал с военнослужащими, поинтересовался их самочувствием и пожелал скорейшего выздоровления.

Начальнику ГПС было доложено о состоянии военнослужащих и ходе лечения, отмечено, что делается все необходимое для восстановления их здоровья и скорейшего возвращения на службу.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)