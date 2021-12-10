В Азербайджане до конца года сдадут в эксплуатацию еще 6 школ модульного типа - министерство

БАКУ /Trend/ - До конца нынешнего года в Азербайджане будет сдано в эксплуатацию еще шесть школ модульного типа.

Об этом сообщил в ответ на запрос Trend заместитель начальника Управления капитального строительства и снабжения министерства образования Фархан Алиев.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по монтажу этих школ.

"На этот год запланирована установка 31 модульной школы. Из них 25 уже готовы, еще шесть устанавливаются. Работы будут завершены до конца года. В будущем году также будут устанавливаться школы модульного типа. О том, сколько именно школ будет установлено, общественность проинформируют дополнительно. Отмечу, что в 2016-2020 годах в Азербайджане было установлено 353 модульные школы", - сказал Алиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Константин Шапиро)