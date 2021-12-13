Экзамены осеннего семестра в вузах и колледжах Азербайджана пройдут в очной форме
БАКУ /Trend/ - Экзамены осеннего семестра в вузах и колледжах Азербайджана пройдут в очной форме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Как отмечается, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.
"Экзаменационная сессия осеннего семестра текущего учебного года в вузах и колледжах будет организована с 3 января 2022 года в очной форме. Руководители вузов и колледжей должны организовать экзаменационную сессию в соответствии с нормативными документами, создать экзаменационные штабы в учебных заведениях и оперативно рассматривать каждое обращение, поступившее в штаб», - говорится в сообщении министерства.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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