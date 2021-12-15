За последние 4 года в Азербайджане инвалидность назначена 151 тыс. граждан - минтруда

БАКУ /Trend/ - За последние четыре года в Азербайджане инвалидность назначена 151 тысяче граждан, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

"Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при минтруда с начала года назначило инвалидность почти 54 тысячам граждан, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них 16 500 лицам инвалидность назначена впервые, остальным – продлена ранее назначенная. Также гражданам с особыми категориями инвалидности (инвалиды войны, инвалиды I группы и др.), помимо пенсии или пособия, назначены ежемесячные пенсии Президента. В 2018-2021 годах инвалидность в целом назначена 151 тысяче граждан. По сравнению с началом 2018 года, среднемесячный размер выплачиваемых им пенсий вырос почти на 70 процентов, среднемесячный размер пособий - вдвое, максимальный размер пенсий – на 54 процента. Суммарные годовые соцвыплаты лицам с инвалидностью в форме пенсий, пособий в 2018-2021 годах выросли на 55 процентов и достигли 1,611 миллиарда манатов", - говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)