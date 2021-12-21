Названо число детсадов в Азербайджане (версия 2)
добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:41)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане функционируют 1 825 детсадов, 1 692 из которых - государственные.
Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, всего в этих дошкольных учреждениях воспитываются 126 509 детей.
"В государственных детсадах воспитываются 120 485, в частных – 5 124 ребенка", - сказал Амруллаев.
Как отметил министр, дошкольное образование является важной ступенью с точки зрения повышения качества образования: "В последние годы в сфере дошкольного образования достигнуты значительные успехи, проведена большая работа по расширению его охвата".
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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