Названо число детсадов в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане функционируют 1 825 детсадов, 1 692 из которых - государственные.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, всего в этих дошкольных учреждениях воспитываются 126 509 детей.

"В государственных детсадах воспитываются 120 485, в частных – 5 124 ребенка", - сказал Амруллаев.

Как отметил министр, дошкольное образование является важной ступенью с точки зрения повышения качества образования: "В последние годы в сфере дошкольного образования достигнуты значительные успехи, проведена большая работа по расширению его охвата".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)