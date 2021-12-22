За 5 месяцев 2021 г. в Азербайджане в связи с услугами по медиации поступило более 9 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев 2021 года в связи с услугами по медиации поступили 9550 обращений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов.

По его словам, 8515 обращений касаются семейных отношений, 740 - коммерческих споров, 295 - трудовых споров.

"80% поступивших обращений касаются семейных отношений. 21% обращений в короткие сроки был отозван. Мы стараемся способствовать сохранению семей, и решение споров путем медиации приносит положительные результаты", - сказал Адилов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)