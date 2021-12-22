За 5 месяцев 2021 г. в Азербайджане в связи с услугами по медиации поступило более 9 тыс. обращений
БАКУ /Trend/ - За пять месяцев 2021 года в связи с услугами по медиации поступили 9550 обращений.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов.
По его словам, 8515 обращений касаются семейных отношений, 740 - коммерческих споров, 295 - трудовых споров.
"80% поступивших обращений касаются семейных отношений. 21% обращений в короткие сроки был отозван. Мы стараемся способствовать сохранению семей, и решение споров путем медиации приносит положительные результаты", - сказал Адилов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)
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