Худаферинcкие мосты являются историческим памятником - НАНА

БАКУ / Trend / - Худаферинcкие мосты являются историческим памятником.

Об этом Trend сообщил сотрудник Института истории НАНА Фаиг Исмаилов.

По его словам, Худаферинские мосты имеют 15 пролетов. Самая высокая арка составляет 7,7 метра, самая короткая - 5,7 метра.

"Длина большого моста составляет 200 метров, а ширина- пять метров. Предполагается, что он был построен в 12-13 веках. Мы еще будем проводить исследовательские работы над этим памятником. Особенность мостов заключается в том, что арки построены из обожженных кирпичей", - отметил Фаиг Исмаилов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)