Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу Ровшана Акперова

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде сегодня был проведен процесс по апелляционной жалобе, поданной по приговору в отношении бывшего командующего соединением генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, сообщает в понедельник Trend.

На процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова жалоба Ровшана Акперова была отклонена.

Приговор Бакинского военного суда о лишении свободы Ровшана Акперова сроком на 10 лет остался в силе.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе "Сикора" (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Следствие по уголовному делу в его отношении было завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд. Решением суда он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Согласно приговору, из обвинения были исключены ст. 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Гражданский иск пострадавшего был частично обеспечен. Так, суд принял решение о взыскании с Ровшана Акперова 40 тысяч 10 манатов и передаче их наследнику пострадавшего Фадаю Алиеву. В то же время суд не счел необходимым лишить Акперова воинских и почетных званий ввиду отсутствия соответствующего ходатайства. Причиной приводится то, что в деле нет представления о лишении его воинского звания.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)