В Азербайджане в отдельные дни января будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года среднемесячная температура воздуха на территории Азербайджана, как ожидается, будет близка к климатической норме, местами несколько превышая ее, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Объем месячных осадков также будет близок к климатической норме, местами превышая ее. В первые дни января на территории страны ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 4-6 градусов тепла, что в целом в пределах климатической нормы. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 2-7 градусов тепла, в отдельные дни - 0-3 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в отдельные дни - до 15-18 градусов тепла. Объем месячных осадков будет в целом в пределах климатической нормы, местами превышая ее (норма 12-28 мм).

(Перевод: Кямаля Сеидова)