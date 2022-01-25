БАКУ /Trend/ - Республиканский реабилитационный центр в Баку приостановил прием пациентов из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сказал Trend во вторник пресс-секретарь Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Турал Гурбанов.

По его словам, центр оказывает услуги медико-социальной реабилитации людям с ограниченными возможностями здоровья как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

«В последние дни у нескольких пациентов центра был выявлен коронавирус. Поэтому прием в стационаре на 50 коек приостановлен до 31 января 2022 года с целью предотвращения распространения COVID-19. В настоящее время в центре проводятся профилактические мероприятия и работы по дезинфекции. Прием возобновится после указанной даты», - сказал Гурбанов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)