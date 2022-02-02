БАКУ /Trend/ - Объявлена молодежная столица Азербайджана 2022 года.

Как сообщает в среду Trend, 2 февраля на форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи, состоялась жеребьевка между пятью городами.

По ее итогам Товуз был объявлен молодежной столицей Азербайджана 2022 года.

Отметим, что ежегодно с 2012 года один из городов Азербайджана, за исключением Баку, объявляется молодежной столицей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)