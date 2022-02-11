В Азербайджане акт об амнистии применен в отношении более 12 тыс. лиц

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня органами юстиции и судами Азербайджана акт об амнистии по случаю Дня Победы был применен в отношении более 12 300 лиц.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано на заседании коллегии минюста.

В результате применения акта об амнистии около 8 100 человек были освобождены от различных наказаний, в том числе 2 700 - от наказания в виде лишения свободы, а сроки наказания более 3 400 человек были снижены.

Акт об амнистии был применен по находившимся в судебном производстве уголовным делам 800 лиц, более половины из них были освобождены от наказания или снижены сроки их наказания, в отношении около 150 лиц уголовное преследование прекращено.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)