Армяне совершили очередную провокацию на матче "Марсель" - "Карабах" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне совершили очередную провокацию на матче в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА "Марсель" - "Карабах".

Как сообщает Trend, группа армянских болельщиков на трибунах развернула провокационный плакат. Плакат был убран после вмешательства сотрудников службы безопасности стадиона.

До этого инцидента группа болельщиков развернула армянский флаг и скандировала различные лозунги.

Отметим, что вчера «Карабах» сыграл с французским «Марселем». Матч на стадионе Velodrom завершился победой французов со счетом 3:1.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)