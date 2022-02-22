В Физули будет создан филиал учреждения по соцреабилитации Агентства социальных услуг

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Физулинском районе будет создан филиал учреждения по социальной реабилитации и убежища для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство, в учреждении по социальной реабилитации и убежище Агентства, которые в настоящее время действуют в столице, предоставляются необходимые услуги по социальной адаптации и реабилитации. В настоящее время социальными услугами охвачены 25 детей (в прошлом году 68).

Наряду с социальными работниками, в этих учреждениях будут вести работу также психологи, медработники, педагоги и воспитатели, руководители кружков, специалисты в областях спорта и музыки, будут оказывать необходимые услуги для реабилитации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)