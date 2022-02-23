Планируется восстановить творческую индустрию в Карабахе - министр

БАКУ /Trend/ - Планируется восстановить творческую индустрию в Карабахе.

Об этом сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе конференции на тему «Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии», сообщает Trend.

По его словам, этот регион имеет большой потенциал, и министерство приложит необходимые усилия для достижения этих целей.

«В марте будет дан старт проекту «Шуша топлусу». Проведение этого мероприятия будет способствовать развитию творческой индустрии», - сказал Керимов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)