В мае в городе Шуша состоится Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"

БАКУ /Trend/ - В мае текущего года в городе Шуша состоится Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом отражена в Плане мероприятий, утвержденном Кабмином Азербайджана в связи с "Годом города Шуша".

(Перевод: Нубар Кулузаде)