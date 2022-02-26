В Агдаме установят памятник жертвам Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В Агдаме на территории, где похоронены жертвы Ходжалинского геноцида, будет установлен памятник.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу главный советник специального представителя Президента Азербайджана в освобожденной части Карабахского экономического района Башир Гаджиев.

"Армянами с особой жестокостью были совершены убийства мирных жителей Ходжалы, в том числе женщин, детей и стариков. Мы никогда не забудем эту трагедию", - сказал он.

Гаджиев добавил, что в 44-дневной Отечественной войне кровь жертв Ходжалы была отмщена.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)