Салим Муслимов переведен под домашний арест

БАКУ /Trend/ - Изменена мера пресечения в отношении бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.

В соответствии с решением суда, в связи с состоянием здоровья Салима Муслимова мера пресечения в его отношении изменена на домашний арест.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности.

Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что несколько дней назад экс-министр был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)