Салим Муслимов переведен под домашний арест

БАКУ /Trend/ - Изменена мера пресечения в отношении бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова.
Как сообщает в четверг Trend, соответствующее решение принял Сабаильский районный суд.
В соответствии с решением суда, в связи с состоянием здоровья Салима Муслимова мера пресечения в его отношении изменена на домашний арест.
Отметим, что Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности.
Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, что несколько дней назад экс-министр был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)