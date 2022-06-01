Стартует детский кулинарный конкурс «Дети готовят» (ФОТО/ВИДЕО)

В связи с Днем Защиты Детей, в одной из самых популярных и вкусных кулинарных групп социальной сети Facebook, - «Азербайджанская кухня и не только» 6 июня стартует детский конкурс «Дети готовят». В рамках этого конкурса дети, в течение 4 недель, будут готовить блюда из овощей и фруктов, десерты и прочее. В конце каждой недели будут рассмотрены блюда всех участников и выявлены 3 победителя, которые будут награждены ценными подарками.

В конкурсе могут принять участие все дети в возрасте от 2 до 18 лет. Разумеется, помощь взрослых членов семьи разрешена, так как главная цель конкурса – привлечь внимание детей к кухне, научить их готовить самые простые блюда, проводить время вместе с семьёй и получать удовольствие.

"Организовывать конкурс для детей каждый год в июне стало уже доброй традицией. Если вы помните, в прошлом году в это же время мы готовились к конкурсу «4 БЛЮДА». Месяц июнь мы хотим полностью посвятить детям. Надеюсь, что в течение одного месяца мы сможем добиться отличных результатов, и наши дети даже научатся готовить некоторые блюда самостоятельно. Я сама с большим удовольствием буду готовить блюда для этого конкурса вместе с моими детьми ", - подчеркнула автор конкурса и админ группы, актер озвучания Кюбра Керимли.

Чтобы присоединиться к конкурсу «Дети готовят», вам необходимо быть участником Facebook группы «Азербайджанская кухня и не только»: https://www.facebook.com/groups/ 158809490864818/

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно будет посмотреть в группе.

Главный спонсор конкурса – сеть магазинов «Soliton».

Напомним, что группа «Азербайджанская кухня и не только» функционирует с 2011 года и объединяет около 30 тысяч участников. Группа известна своими интересными онлайн конкурсами и полезными рубриками.