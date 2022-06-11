Карабахские скакуны на V Фестивале культуры этноспорта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 9 июня в Стамбуле состоялось открытие V Фестиваля культуры этноспорта.

Как сообщает в субботу Trend, на проведенном с участием представителей Турции, Казахстана, Иордании, Японии, Парагвая, Марокко, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Гамбии, Мексики, Ливии мероприятии Азербайджан представили кавалерийская группа Государственной пограничной службы в составе 60 человек и танцевальный ансамбль.

В рамках фестиваля состоялась встреча его организатора, президента Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана и президента Федерации конного спорта Азербайджана Эльчина Гулиева. За приглашение на этот фестиваль турецкой стороне была выражена благодарность и преподнесено произведение известного скульптора Гамлета Мусаева "Карабахская семья" (Qarabağ ailəsi).

Билал Эрдоган особо отметил традиционное участие азербайджанской делегации, представившей великолепное выступление на фестивале, подчеркнув, что карабахские скакуны в очередной раз произвели большое впечатление на зрителей.

В ходе встречи был обсужден вопрос проведения в сентябре текущего года Фестиваля культуры этноспорта в Азербайджане.

Специальная шоу-композиция, продемонстрированная в день открытия фестиваля азербайджанскими участниками на карабахских скакунах, отличающихся удивительной красотой и являющихся важной частью древней истории, богатой культуры Азербайджана, была встречена зрителями с большим восхищением и бурными аплодисментами.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 традиционным видам спорта, включая стрельбу из лука, «масляную» борьбу, скачки.

Ожидается, что в этих мероприятиях, которые пройдут в течение четырех дней, примут участие более миллиона человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)