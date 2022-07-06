БАКУ /Trend/ - Шестого июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамены состоялись в 12 городах и районах Азербайджана, где для их проведения было выделено 70 зданий и 1 242 зала.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, и ход экзаменов находился под постоянным контролем.

В экзаменах было предусмотрено участие 16 620 абитуриентов. В сообщении отмечается, что у шести из них были обнаружены мобильные телефоны, и они были отстранены от участия в экзаменах. Их результаты будут аннулированы.

Правильные ответы на тестовые задания закрытого и открытого типа будут размещены в ближайшее время в Telegram-канале ГЭЦ (https://t.me/stateexamcenter), в других социальных сетях и на сайте Центра.

7 июля, в 15:00, на канале ГЭЦ в Youtube и на странице в Facebook, в прямом эфире ответственные сотрудники и эксперты Центра дадут подробные разъяснения по тестовым заданиям, использованным на экзаменах как по III, так и по II группе специальностей.

С 6 июля в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов, итоги которых будут объявлены в течение ближайших двух недель.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)