В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, вылечились 34 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, вылечились 34 человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 032 человека вылечились, 9 723 – скончались, число активных больных составляет 901.

За последние сутки в стране проведены 1 840 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 004 415.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)