В Генпрокуратуре Азербайджана назвали число задержанных за коррупционные преступления

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило 96 уголовных дел. В результате проведенных 22 оперативных мероприятий с поличным задержаны 23 лица, совершившие коррупционные преступления, а также шесть лиц, находившихся в розыске.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено в пятницу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также на заседании сообщалось, что в первом полугодии 2022 года по 63 из 2 339 обращений, поступивших на короткий номер 161 горячей линии управления, были возбуждены уголовные дела.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)