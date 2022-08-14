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Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)

Общество Материалы 14 августа 2022 16:02 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, Агамирова заняла второе место в упражнении с обручем.

Еще одна азербайджанская гимнастка Алина Гезалова, выступившая в финале упражнения с обручем, заняла седьмую позицию.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" в упражнении с обручем (ФОТО)
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