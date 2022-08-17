Количество медалей азербайджанских спортсменов на Исламиаде достигло 71

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджан за день завоевал на Исламиаде в Конье четыре медали. Тем самым количество медалей азербайджанских спортсменов достигло 71.

Как сообщает в среду Trend, у Азербайджана 22 золотых, 28 серебряных и 21 бронзовая медаль.

Таким образом Азербайджан в числе 56 стран-участниц Исламиады продолжает занимать по количеству медалей четвертую позицию.

В первой пятерке Турция, Узбекистан, Иран, Азербайджан и Казахстан.

Из 56 стран-участниц на сегодня завоевали медали 42.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.