Из 156 минных инцидентов 116 зафиксированы за пределами бывшей линии соприкосновения войск - агентство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Из 156 минных инцидентов, произошедших в поствоенный период в Азербайджане, 116 были зафиксированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения войск.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Национального агентства по разминированию, 147 из 266 человек, пострадавших в минных инцидентах, произошедших до 26 октября 2022 года, погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.

Согласно информации, в ходе исследований и операций по очистке, проведенных агентством, было обнаружено, что территория бывшей линии соприкосновения и сады, леса, виноградники, разрушенные поселения, кладбища, берега рек и т. д, расположенные вокруг этих территорий, сильно загрязнены минами. Имеются точные данные о минировании кладбищ, расположенных в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского, Суарасы Лачинского района. В 2021 году, посещая кладбище в селе Юсифджанлы Агдамского района, погибли 2 мирных жителя, еще двое получили ранения. 21 октября этого года на кладбище села Суарасы Лачинского района произошел взрыв мины, в результате которого погиб 1 человек, еще один получил ранения.

Минирование могил, священных мест, а также дорог к культурно-историческим памятникам, их окрестностей, массовое загрязнение минами-ловушками является преступлением против человечества.

Неточность предоставленных минных карт, а также минирование территорий гражданского назначения создают угрозу миру и безопасности в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)