Назван прогноз по росту трудовых пенсий в следующем году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане среднемесячный размер трудовых пенсий в 2020 году составил 302 маната, в 2021 году - 332 маната, в 2022 году - 371 манат, а в 2023 году прогнозируется в размере 423 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что понятие минимального размера трудовой пенсии было введено в системе пенсионного обеспечения в 2017 году.

"В 2017 году минимальный размер трудовой пенсии был установлен в размере 110 манатов, в 2018 году - 116 манатов, в 2019 году - 200 манатов, а в 2022 году эта сумма была увеличена до 240 манатов. В следующем году прогнозируется увеличение среднемесячного размера пенсии по возрасту с 399 манатов до 455 манатов, пенсии по инвалидности - с 324 манатов до 369 манатов, пенсии по случаю потери кормильца с 328 манатов до 374 манатов. Как и в предыдущие годы, в текущем и последующие годы коэффициент замещения, то есть отношение среднемесячного размера пенсии к величине среднемесячной заработной платы, будет соответствовать требованиям Европейской социальной хартии, составив 44,2% и 45,5% соответственно. Данный коэффициент составил 40,7% в 2018 году, 41,5% - в 2019 году и 42,7% - в 2020 году. Динамика роста среднемесячных сумм пенсий в текущем и следующем году оценивается на уровне 11,7% и 14,1% соответственно", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)