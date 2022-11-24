Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, умеренный южный ветер.

Об этом сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 13-17, в Баку ночью - 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ближе к вечеру местами ожидаются осадки, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем – 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)