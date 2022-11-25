В пенитенциарном учреждении созданы условия, соответствующие современным стандартам - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - В женском пенитенциарном учреждении в Азербайджане созданы условия, соответствующие современным стандартам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии на тему гендерного равенства, которое было организовано в учреждении по отбытию наказаний №4 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

По ее словам, для осужденных созданы хорошие условия.

Говоря об условиях, созданных для обучения осужденных профессиям, Андреева сказала, что они также заслуживают одобрения.

"Полученные навыки помогут женщинам-осужденным в их новой жизни после отбытия срока наказания", - сказала она.

Андреева отметила, что мероприятие проходит в рамках 16-дневного цикла мероприятий, организуемых совместно с омбудсменом, и в этих рамках состоится посещение еще ряда регионов страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)