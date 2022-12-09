В Азербайджан пришел сибирский антициклон, 5-го декабря зафиксирован самый холодный день

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан пришел сибирский антициклон, 5 декабря был зафиксирован самый холодный день.

Об этом сообщила в пятницу Trend начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"С первой декады декабря на территории Азербайджана наблюдаются синоптические процессы, соответствующие зимнему сезону. Преобладает пасмурная и холодная погода. В аналогичный период прошлого года температура воздуха была значительно выше, дожди были всего два дня. В этом году движение на юго-восток очень холодного сибирского антициклона, охватывающего Центральную Россию, также оказало влияние на погоду в Азербайджане, вызвав снижение температуры до 4,7 градуса по сравнению с климатической нормой. Атмосферное давление составило 777 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы", - сказала она.

Тагиева отметила, что за это время самый холодный день в Баку и на Абшеронском полуострове был зафиксирован 5 декабря, минимальная температура воздуха была до 2 градусов тепла, а в Шахдаге - до 17 градусов мороза. Для сравнения, согласно данным наблюдений за последние годы, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в декабре 2016 года составила 4,2 градуса мороза.

"За прошедшие 8 дней декабря количество осадков в некоторых районах превысило месячную норму и составило: в Товузе - 146, в Бейлагане – 108, в Лерике - 100 процентов. В Баку и на Абшеронском полуострове количество выпавших осадков составило 16 мм, что близко к полуторамесячной норме", - сказала она.

По словам Тагиевой, в горных и предгорных районах выпал снег, образовался устойчивый снежный покров. Максимальная высота снежного покрова 7 декабря составила в Дашкесане - 13, Шуше - 15, Алтыагадже - 11, Лачине, Ходжавенде, Кяльбаджаре и Гёйгеле - 10, Шеки - 8, Гахе - 6, Лерике - 5, Гедабее, Губе - 3, Агдере (Ордубад), Шамахы, Шахдаге, Грызе, Халтане - 2 , Гусаре, Ярдымлы, Исмаиллы, Гобустане - 1 сантиметр.

"Ожидается, что до конца недели в столице сохранится пасмурная, иногда дождливая и холодная погода. Преимущественно восточные районы страны будут находиться под влиянием холодного антициклона из Казахстана, поэтому погода будет пасмурной, временами ожидаются осадки", - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)