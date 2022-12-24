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В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)

Общество Материалы 24 декабря 2022 10:47 (UTC +04:00)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева и другие сотрудники министерства.

После церемонии открытия были сформированы две символические команды, состоящие из министра Фарида Гаибова и сотрудников министерства, которые провели между собой первую игру на новом корте.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса (ФОТО)
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