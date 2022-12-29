Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 17:00 29 декабря в Алтыагадже, Грызе, Губе, Гусаре идет снег, в Кюрдамире и Шабране - дождь.

В Баку и на Абшеронском полуострове усилился северо-западный ветер до 23-28 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигла 3,7 метра.

Ветреная погода постепенно станет умеренной к ночи 29 декабря. Ожидается, что 30 декабря и в праздничные дни 31 декабря, 1-4 января 2023 года, погода на территории страны будет стабильной, в основном без осадков, с преобладанием умеренного южного ветра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)